Barcelona paga 15 milhões pelo silêncio do Atlético

O Barcelona, de acordo com o jornal "El Mundo", pagou 15 milhões de euros ao Atlético de Madrid para encerrar o "caso Griezmann". O jogador transferiu-se para a Catalunha, por 120 milhões de euros, valor da cláusula de rescisão, mas o Atlético eixigiu o pagamento de mais 80 milhões, por considerar que houve negociações ilegais entre Barcelona e Griezmann.

Os responsáveis do Atlético terão provas que incriminam os catalães e o Barcelona, para terminar com o caso, acertou um acordo de confidencialidade com os de Madrid. Os 15 milhões de euros transferidos garantem, ainda, direito de preferência sobre Saúl Ñiguez e Giménez.

O Atlético havia denunciado a situação à Real Federação Espanhola, que decidiu multar o Barcelona em 300 euros.