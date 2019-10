Adeptos do Flamengo escondidos no Maracanã para assistir ao jogo da Libertadores

Um grupo de adeptos do Flamengo estará escondido no interior do Maracanã desde domingo para poder assistir ao jogo decisivo da Taça Libertadores, frente ao Grémio, na madrugada da próxima quinta-feira.

O Flamego venceu o dérbi contra o Fluminense, no último domingo, e alguns adeptos, sem bilhete para o jogo continental, estarão escondidos desde então, no interior do estádio, para poder assistir à partida decisiva contra o Grémio, a contar para a segunda mão das meias-finais da Taça Libertadores.

O emblema carioca, treinador por Jorge Jesus, recebe o Grémio, na madrugada de quinta-feira, num jogo que decidirá quem segue em frente para a final da Taça Libertadores. A primeira mão terminou empatada a uma bola.