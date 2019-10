O professor universitário João Taborda da Gama considera que “as eleições no PSD podem ser uma surpresa”. O comentador da Renascença lembra que quer Luís Montenegro, quer Miguel Pinto Luz quer podem ser alternativas a Rio.



Taborda da Gama considera ainda que já era previsível a recandidatura de Rio, à luz dos resultados eleitorais de 6 de outubro. “Rio concluiu que apesar da derrota não foi escorraçado do partido”, acrescenta.

Já o socialista Fernando Medina considera que Rui Rio “quer reposicionar o PSD na era pré-Passos Coelho, num partido de centra direita”.

“A sua estratégia política será de fingir-se de morto. Ele próprio já afirmou que o poder perde-se, não se ganha. Ele quer aguardar com alguma paciência e bonomia o desenrolar da legislatura e esperar que haja algum problema do ponto de vista económico que se traduza numa crise política no pais”, antevê.