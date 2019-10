Os passes "low cost" e as dores de cabeça das empresas de transportes

Até lá, há empresas que se adaptaram, outras que apenas monitorizam o processo, e outras que estão de mãos atadas porque mal têm dinheiro para fazer face aos desafios do dia a dia.

O crescimento obrigou a medidas suplementares. As mais visíveis para os utilizadores são observáveis em duas linhas, a azul e a amarela, mas apenas nas horas de ponta

O Metro da capital viu crescer em 5.506.476, o número de passageiros transportados. Isto no período entre abril e agosto deste ano para um total superior a 70 milhões de passageiros.

Na resposta que recebemos, é garantido que “a CP monitoriza diariamente a ocupação dos seus comboios, no sentido de verificar a evolução da procura e efetuar algum ajustamento à oferta que se revele necessário e possível”.

A CP foi a única das quatro empresas de transportes públicos contactada pela Renascença que não forneceu dados que permitam perceber até que ponto a “revolução” nos passes sociais “mexeu” com esta verdadeira máquina de transportar passageiros.

Transtejo/Soflusa limitada

A Transtejo e a Soflusa são responsáveis por cinco ligações fluviais no rio Tejo em Lisboa. De 1 de Janeiro a 30 de junho detetou um aumento da procura deste meio de transporte na ordem dos 9 por cento.

Uma das ligações, entre o Cais do Sodré e a Trafaria viu o número de passageiros crescer 28 por cento.

Contas feitas, só nos primeiros seis meses do ano, a Transtejo/Soflusa registaram nove milhões e meio de validações.

Contudo, não é novidade para ninguém, os constrangimentos com que a empresa se debate. Enfrentou recentemente protestos de funcionários e também de clientes, e as embarcações já tiveram melhores dias do ponto de vista operacional.

Não é por isso de estranhar que as limitações de facto, se traduzam nas respostas que recebemos: “do ponto de vista operacional, não obstante o crescimento da procura, os atuais constrangimentos operacionais e de recursos humanos da TTSL inviabilizam o reforço da oferta do serviço público de transporte fluvial, em especial nos horários de ponta”.

Ainda assim, esclarece a Transtejo/Soflusa que a curto prazo a empresa vai manter o esforço e investimento na manutenção da frota, de forma a garantir a operacionalidade da oferta diária.