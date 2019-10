Número de milionários em Portugal vai quase duplicar até 2024

Existem 117 mil milionários em Portugal, mas segundo um estudo da Credit Suisse, em 2024 o país vai ter 174 mil pessoas com um património avaliado em mais de um milhão de euros.

De acordo com esta análise, Portugal vai registar um aumento de 49% no número de milionários no país nos próximos cinco anos, superando o aumento médio estimado a nível global. Uma das causas é o aumento do preço das casas que vai certamente ajudar a aumentar o valor do património individual.

Segundo este documento, só a Polónia (74%), o Japão (71%) e a China (55%) deverão registar um maior aumento de número de milionários.

A nível mundial, a previsão é que surjam 16 milhões de novos milionários nos próximos cinco anos, contando que em 2024 existam 62 milhões milionários.

“Entre as economias desenvolvidas, o número de milionários na Alemanha, França, Itália e Suécia deverá subir em linha com a média mundial. No Canadá e em Espanha deverá crescer um pouco acima da média e no Japão e em Portugal muito melhor do que a média”, refere o “Global Wealth Report – 2019” do Credit Suisse.

O sítio onde há mais milionários atualmente é nos Estados Unidos. No total, são cerca de 18.614 mil e a expectativa é que esse número possa crescer para 22.930 mil, de acordo com o relatório. Segue-se, em segundo lugar, a China, com 4.447 mil.