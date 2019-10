Rafa pronto para defrontar o Lyon

Bruno Lage contou com Rafa no último treino de preparação do jogo com o Lyon. O avançado está recuperado de uma lesão muscular que levou Fernando Santos a dispensá-lo da seleção nacional e o afastou do jogo com o Cova da Piedade, para a Taça de Portugal.

O jogador realizou os exercícios iniciais do treino, no Seixal, aparentemente sem limitações. Bruno Lage só não conta com Conti e Chiquinho, já há algum tempo afastados da competição.

O Benfica procura conquistar os primeiros pontos na Liga dos Campeões, esta temporada, depois das derrotas com Leipzig e Zenit. O jogo com o Lyon é esta quarta-feira, às 20h00. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.