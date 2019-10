Nomeação de Félix e Bernardo é "reconhecimento do trabalho da formação" do Benfica

O Benfica destaca o "reconhecimento do trabalho feito na formação" do Seixal, após João Félix e Bernardo Silva terem recebido as suas primeiras nomeações para a Bola de Ouro.

As águias reagiram à nomeação de segunda-feira na sua "newsletter" oficial, na qual também congratulam Cristiano Ronaldo.

"Cristiano Ronaldo tem lugar cativo entre os nomeados e já foi o vencedor em cinco ocasiões. Bernardo Silva e João Félix foram nomeados pela primeira vez e Félix está igualmente entre os dez nomeados para o melhor jogador sub-21 do ano. A inclusão de Bernardo Silva e João Félix acaba por ser, também, um reconhecimento do excelente trabalho desenvolvido na nossa formação, o que nos congratula e motiva para persistir na busca pela excelência neste e em todos os domínios", pode ler-se.

Félix protagonizou a transferência mais cara do verão, trocando o Benfica pelo Atlético de Madrid por 126 milhões de euros. Já Bernardo Silva foi parte fundamental na época do Manchester City, com quatro títulos conquistados, aos quais juntou a Liga das Nações, pela seleção.