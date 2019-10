Bruno Lage e o Lyon. "Temos de conseguir pontos"

Bruno Lage, treinador do Benfica, garante a necessidade de conquistar pontos na Liga dos Campeões, em véspera de jogo frente ao Lyon, no Estádio da Luz, na terceira jornada da fase de grupos.

"Não há um jogo sem pressã opara vencer. Numa competição a seis jogos, amanhã é o terceiro e temos de conseguir pontos num grupo que está equilibrado. A responsabilidade é sempre grande e a pressão de ganhar é sempre grande também", começa por dizer, em declarações em conferência de imprensa.

Apesar de prometer atitude vencedora, Lage espera um jogo difícil contra uma equipa com qualidade: "Esperamos um jogo muito competitivo. As duas equipas querem vencer. O Lyon tem quatro pontos em dois jogos e queremos fazer uma reentrada forte".

O treinador das águias reconhece o mau momento de forma do Lyon na Ligue 1, mas destaca as boas prestações na Liga dos Campeões. “Não há nenhuma equipa perfeito ao longo de toda a época. É o líder do grupo, coletivamente é muito forte e é para isso que temos de olhar”.

Sylvinho deu lugar a Rudi Garcia e Lage admite um estudo intensivo à equipa do Lyon e à filosofia do novo treinador.

“Voltaram ao 4-3-3 no único jogo que fizeram. Tivemos o cuidado de analisar a equipa noutros jogos, já jogou com três centrais, e também conhecer o perfil do treinador e olhar para o seu passado”, diz.

Passado afeta o presente

Bruno Lage admite que a confiança do Benfica está em baixo em jogos europeus, fruto do passado recente da equipa nas últimas edições. “Não podemos trazer o que vem do passado. Depois de terminar o jogo, temos de o analisar e fechar. Mas é um facto, uma equipa a vencer tem outra motivação”.

O Benfica recebe o Lyon na quarta-feira, às 20h00, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.