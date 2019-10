Sousa Cintra: "As claques fazem falta ao Sporting"

As claques "fazem falta" ao Sporting. Esta é a reação de José de Sousa Cintra à decisão da direção liderada por Frederico Varandas em cortar os apoios a dois dos seus grupos organizados de adeptos (GOA), "Juventude Leonina" e "Directivo XXI".

Em declarações a Bola Branca, o antigo presidente sportinguista, e responsável da comissão de gestão que fez a transição entre Bruno de Carvalho e Varandas, refere que, enquanto presidente, manteve um "bom entendimento com as claques" e reforça a necessidade de "haver diálogo e respeito mútuo" com vista a que "haja paz" no clube.



Sousa Cintra concretiza mesmo, dando o exemplo da sua presidência, ao lembrar o facto de ter lidado com os adeptos de "forma simpática e amiga", ao procurar resolver o que estava mal de "forma tranquila".



Varandas tem "pouco jeito" para ser presidente

Tal como já tinha afirmado à saída da última assembleia geral leonina, o ex-dirigente, de 74 anos, reafirma que o atual presidente tem "pouco jeito" para desempenhar as funções para as quais foi eleito há cerca de um ano.

Sousa Cintra remete para o próprio Varandas a decisão sobre se tem ou não condições para continuar, embora, na sua opinião, fique aquém das expectativas quanto à habilidade para liderar os destinos do emblema de Alvalade.

Qualquer sportinguista quer ver o clube no trilho do "sucesso, das vitórias, da glória e sem turbulência", adverte Cintra, reforçando que Frederico Varandas "tem pouco jeito" para o cargo.

Por fim, o antigo líder verde e branco reforça que só Varandas sabe se tem condições para ser presidente. E termina com o desejo de ver um Sporting "cheio de pujança".