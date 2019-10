40 anos de "70x7". "Linguagem da evangelização tem de ser percetível no mundo contemporâneo"

Quando António Rego pensou, juntamente com o colega Manuel Vilas Boas, em criar um novo programa religioso de televisão, já trazia consigo uma bagagem. O sacerdote jornalista já tinha sido o autor do programa ‘Andar faz caminho’, nos Açores, e trabalhava na Renascença antes do 25 de abril. Passou também pelos Estados Unidos, onde fez alguns programas dedicados à comunidade portuguesa.

Por cá, na RTP, já existia um programa dedicado aos temas da Igreja, mas gravado em estúdio. Quando surgiu a oportunidade de criar o "70x7", o padre António Rego pensou em criar algo novo. “O que me lembrei e o que veio de novo foi que o programa passou a não ser de aquário ou de estúdio. Passou a ir à realidade e a entrevistar as pessoas em vários pontos do país, até que percorreu o país todo. Não inventei muito”, conta o padre jornalista.

“Era necessário comunicar aquilo que se fazia e não apenas naquilo que se dizia. Se a palavra diz, os atos falam de uma forma mais eloquente. Ou seja, ir visitar as comunidades, ir ouvir os jovens, ir ouvir os idosos, gravar experiências diferentes que havia”, sublinha o padre António Rego , que foi o principal responsável do programa, até 1992, ano em que assumiu a Direção de Informação da TVI.

O padre jornalista lembra-se ainda dos primeiros tempos no mundo audiovisual. “Adquiri uma câmara e eu próprio fazia a filmagem. Não aparecia muito. Depois tomei um contacto com os profissionais. E só depois de fazer é que fui estudar. Ainda antes de estudar fui dar aulas em França porque um professor que veio cá viu-me a trabalhar e disse ‘pode ajudar-me nos cursos que faço?’. Primeiro estive a ensinar e depois pensei que valia a pena tirar um curso. A minha vida tem umas evoluções bizarras e neste campo também foi assim”, diz sorridente.

O "70x7" surge poucos anos depois do Concílio Vaticano II, que se realizou em 1961. Por isso mesmo houve um misto de reações. “Foram positivas, mas houve algumas críticas, porque achavam que era avançado demais e que às vezes se intrometia em terrenos um pouco perigosos. Estava-se ainda no pós-conclio, onde havia discussões acerca de várias temáticas, algumas eram quase interditas. Eu senti necessidade de as explicitar na linguagem dos jovens. Às vezes há determinados conceitos, em que se pensa que a Igreja não é capaz de abordar questões da atualidade. A Igreja tem a capacidade para fazer essa abordagem”, sublinha.

O padre António Rego fala por isso do contributo do programa para ajudar a mudar a imagem que as pessoas têm da Igreja. “Eu sempre disse que não queria converter ninguém, o programa não era para converter ninguém, mas era para fazer testemunho. Ou seja, para a Igreja revelar o que fazia, para além do que dizia. Julgo que foi estimulante para muitas situações, porque era visto em todo o país, por jovens, adultos e idosos. Isso estimulou algumas iniciativas. Depois ao mundo não cristão, ao mundo pagão, deu uma ideia diferente da Igreja porque faziam-na sempre muito fechada na sacristia. O programa penso que terá ajudado a abrir horizontes”, diz o padre António Rego, que defende ainda a necessidade de transportar a linguagem da Igreja para a televisão, sem mudar o estio de cada uma.

“Eu sempre pensei e penso que um bom programa católico, tem de ser primeiro um bom programa de televisão. Com a linguagem da televisão, que não vai buscar os seus estilos aos púlpitos, vai trazer o estilo do púlpito da própria televisão. Foi um velho problema e talvez ainda é, a linguagem da evangelização ser percetível no mundo contemporâneo. E nós como falamos para um mundo contemporâneo, temos de falar uma linguagem que seja entendida", acrescenta.