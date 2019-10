Fábio Silva tem pretendentes, mas só pensa na relação com o FC Porto

Fábio Silva só pensa no FC Porto, em continuar a fazer história no clube, e não liga ao piscar de olho dos pretendentes, que avaliam bater a cláusula de rescisão fixada em 25 milhões de euros.

"As abordagens são públicas. Há clubes que quiseram acionar a cláusula na época passada, mas o Fábio está muito focado no FC Porto, quer deixar a sua marca no FC Porto e pensa, exclusivamente, no FC Porto", garante Jorge Silva, pai do jovem avançado do FC Porto e um dos seus representantes, em entrevista à Renascença.

Fábio Silva tem contrato por mais duas épocas, mas a ampliação do vínculo, por razões legais, só poderá acontecer a 19 de julho de 2020, dia em que o avançado completa 18 anos. Jorge Silva esclarece que não há pressa e que todas as partes estão tranquilas.

"O Fábio tem mais dois anos de contrato, que é o que é permito legalmente. Só a partir dos 18 anos poderá assinar contrato de maior dimensão, mas estamos tranquilos e o FC Porto também estará. É algo que não nos preocupa. Ele quer conquistar algo neste primeiro ano na equipa principal do FC Porto. Juntar títulos coletivos seria fantástico", destaca.

Orgulho pelo primeiro golo

Fábio Silva marcou ao Coimbrões, para a Taça de Portugal, e tornou-se no mais jovem de sempre a marcar pela equipa principal dos dragões. Um feito que deixa Jorge Silva "orgulhoso", mas, avisa, também significa "um aumento da responsabilidade" para o jovem avançado.

Sobre a possibilidade de Fábio Silva lutar por um lugar na equipa de Sérgio Conceição, Jorge Silva reconhece que o filho, como todos os futebolistas "quer sempre jogar", mas sublinha que "tem de esperar pelas oportunidades" e crescer todos os dias.