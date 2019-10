A secretaria de Estado do Cinema, Audiovisual e Media, criada no âmbito do Ministério da Cultura, é uma das novidades do novo Governo de António e o nome escolhido pelo primeiro-ministro também transporta carga de novidade: Nuno Artur Silva

Fundadores das Produções Fictícias, empresa destacada na produção de conteúdos de humor, Nuno Artur Silva dizia, há cerca de um ano e meio, em entrevista à Renascença, que "os media estarão sempre em crise", facto que "não é problema".