Utentes descrevem “caos” nos transportes públicos na Área Metropolitana do Porto

“Realmente isto tem sido um caos autêntico com muita gente nos autocarros, muita gente no metro e não há a capacidade dos transportes para tanta gente”, queixa-se Jéssica, que contou esta segunda-feira à Renascença que há manhãs em que só “à terceira” consegue lugar na carruagem do metro no Porto.

Antónia Peixoto é passageira frequente do autocarro em Vila Nova de Gaia. Conta que nunca ficou apeada, mas, já viu “quem ficasse nas paragens porque os transportes iam cheios”.