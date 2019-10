Freguesias perdem milhares de euros com nova lei de registo dos animais

O presidente da maior freguesia do distrito de Bragança, Telmo Afonso, alertou este domingo para a perda de uma fonte de receita com a entrada em vigor, no final de outubro, da nova lei de registo dos animais.

“É mau para as juntas de freguesia que já são tão pouco financiadas. Se já tinham pouco financiamento e se vão cortando o pouco financiamento que têm, não vemos como querem que possamos trabalhar”, considerou Telmo Afonso à Lusa.

O autarca acrescentou ainda que acha “estranho ninguém falar disto a nível nacional, porque é uma verba extremamente importante para o trabalho das juntas de freguesias”.

No caso da união de freguesias da Sé, Santa Maria e Meixedo, de Bragança, “a média que arrecadava por ano de licenciamentos de todos os cães e mais os registos ronda os cinco mil euros”.