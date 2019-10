Quantas folhas de papel pode produzir uma única árvore?

Como costuma receber as suas faturas? Em papel ou já aderiu à documentação digital?

Cada eucalipto utilizado no fabrico do papel pode produzir entre 20 e 24 mil folhas. Folhas A4, com 75 gramas – o papel mais comum.

Numa resma estão 500 folhas – ou seja, 7% de uma árvore. Falando em termos médios, uma árvore inteira dá para produzir cerca de 15 resmas de papel (7.500 folhas).

O eucalipto é a árvore mais utilizada e não só para fazer papel. Pode ser utilizado como lenha, para a confeção de produtos de limpeza, para fazer móveis, e adapta-se muito bem a todos os climas e solos, sem grandes cuidados.

Para reduzir a quantidade de árvores abatidas para fazer papel, há já muitas empresas a optar pelo digital. Faturas da água, da luz, do telefone, Internet e mesmo os extratos do banco e das seguradoras são documentos que já se pode receber no e-mail.

Até o Governo, em 2017, aprovou medidas para a reduzir o consumo de papel e consumíveis de impressão.