Portugueses presos em gruta espanhola saíram pelo próprio pé

A única preocupação dos espeleólogos enquanto estiveram na gruta foi com as suas famílias, as quais contactaram assim que saíram. Consigo tinham mantimentos para mais três dias.

Os quatro portugueses chegaram à entrada da gruta cerca das 18h locais (17h em Portugal), tendo sido localizados quatro horas antes, depois de se ter iniciado uma busca na noite de domingo.



Cerca das 22h00 locais de domingo, uma equipa de socorro entrou no interior da gruta, pela entrada de Coventosa, ainda que apenas tenha conseguido avançar cerca de 50 metros, devido à força das águas.



Durante toda a noite permaneceram na gruta duas equipas, às quais se juntou uma terceira esta manhã para trabalhos de resgate, nos quais participaram 40 pessoas, entre espeleólogos, agentes da Guardia Civil e elementos da Proteção Civil.



Os quatro portugueses, que fazem parte de um grupo de sete espeleólogos do Clube de Montanhismo Alto Relevo de Valongo, região do Porto, ficaram retidos pela água no fim-de-semana numa das grutas de Cueto-Coventosa, no norte de Espanha.



Assim que os portugueses foram encontrados, entrou na gruta uma médica da equipa de socorristas para confirmar o seu estado de saúde.



A conselheira da Presidência, Interior, Justiça e Ação Externa sublinhou o "extraordinário" profissionalismo das equipas de resgate e a coordenação "excecional" entre todos os corpos que participaram na busca, sempre acompanhada pelas autoridades portuguesas, que estiveram em contacto com o Governo da Cantábria através do cônsul em Espanha.