João Sousa sobe ao lugar 62 do "ranking"

João Sousa subiu dois lugares no "ranking" ATP e instala-se no lugar 62. O número um nacional não vai competir esta semana, depois de ter sido eliminado na qualificação do Open de Basileia, e prepara a participação no último ATP1000 do ano, em Paris.

Destaque, entre os portugueses, para Frederico Silva. O número quatro nacional subiu 17 lugares e está à porta do "top-200", na posição 206. Pedro Sousa caiu um lugar é o 116 do mundo. João Domingues caiu três posições e está no lugar 188.

Na frente continua tudo na mesma, com Djokovic na liderança da classificação, Nadal em segundo e Federer em terceiro. A troca entre Nishikori e Khachanov, com o japonês a ultrapassar o russo e a subir ao oitavo posto, é a única alteração no "top-10".