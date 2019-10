Barty mantém comando do "ranking"

Ashleigh Barty mantém a liderança do "ranking" WTA. Mais uma semana com a australiana no topo, seguida por Pliskova e Naomi Osaka. Há, o entanto, várias mudanças no "top-10", com destaque para Bianca Andreescu, a canadiana vencedora do Open dos Estados Unidos, que subiu ao quarto posto da classificação mundial.

Halep ascendeu ao quinto ligar, Petra Kvitova ao sexto e Belinda Bencic ao sétimo. Quatro tenistas a subir às custas de Elina Svitolina, que desceu do quarto para o oitavo posto, e de Kiki Bertens que caiu da oitava para a décima posição. Serena Williams mantém o nono lugar.

Francisca Jorge é a melhor portuguesa no lugar 525. Inês Murta está no posto 638 e Maria Fonte ocupa a posição 823.