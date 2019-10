Portugal com oportunidade soberana para ultrapassar Rússia no "ranking" da UEFA

Portugal tem na terceira jornada da fase de grupos das taças europeias de futebol, de terça-feira a quinta, uma soberana ocasião para ultrapassar a Rússia e instalar-se no sexto lugar do "ranking" da UEFA.

No duelo por três equipas na Champions 2021/22, duas delas com entrada direta, as equipas portuguesas partem para mais uma ronda a somente 0,1 pontos das russas (43,449 contra 43,549), pelo que, na prática, só precisam de conseguir resultados idênticos.

Os clubes nacionais estão em maioria (cinco contra quatro) na fase de grupos e todos os pontos que somarem, dois por vitória e um por empate, são divididos por cinco (0,4 por vitória e 0,2 por empate), enquanto os russos têm de dividir os seus por seis (0,333 por triunfo e 0,166 por igualdade).



Portugal, que já sabe que em 2020/21 (sétimo nas contas entre 2014/15 a 2018/19) manterá a situação atual – uma entrada direta na Champions e outra na terceira pré-eliminatória -, está bem posicionado para acabar a presente temporada no sexto posto e conseguir, em 2021/22, recuperar uma segunda entrada direta.