Inácio já não é treinador do Aves

Augusto Inácio já não é treinador do Desportivo das Aves. O clube informa, em comunicado, ter chegado a acordo com Inácio para terminar o contrato que durava por mais três anos. O técnico colocou o lugar à disposição, após a derrota com o Farense, por 5-2, em jogo da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal.

A goleada sofrida com o clube da II Liga foi mais um dos maus resultados da equipa esta temporada. O Aves é último classificado da I Liga e perde há sete jogos consecutivos.

Leandro Pires, treinador dos sub-23, assume o comando interino do clube. Daniel Ramos é um dos candidatos ao lugar de Inácio.