A saudade de Jorge Jesus

O Flamengo lidera o Brasileirão, com dez pontos de avanço sobre o segundo, o seu trabalho está a ser amplamente reconhecido, mas Jorge Jesus quer regressar a casa. O jornal "Record" anuncia o desejo em manchete: "Jesus quer voltar". Técnico termina contrato em dezembro. Sente-se bem no Brasil, mas tem saudades de casa. Não fecha a porta a nenhum dos grandes. Disposto a reduzir salário atual.

O Flamengo aumentou a vantagem sobre Palmeiras, depois da vitória no clássico com o Fluminense, por 2-0.

O Sporting cancelou todos os apoios às claques Juve Leo e Directivo, depois das cenas de violência no sábado, após o jogo da equipa de futsal. "Guerra às claques", reforça "A Bola", que anuncia, ainda, que Acuña e Wendel estão no mercado. "O Jogo" revela que ex-candidatos, ex-dirigentes e sócios ponderam avançar com pedido de destituição de Varandas.

"Cláusula milionário para Fábio" é a manchete do jornal "O Jogo". O avançado marcou o seu primeiro golo ao Coimbrões, na Taça, e tem Juventus e Atlético de Madrid prontos para bater os atuais 25 milhões de euros da cláusula. O jogador não quer sair já e o FC Porto espera pelo 18.º aniversário de Fábio para renovar e assustar interessados.