Leganés anuncia saída do treinador

O Leganés anunciou, esta segunda-feira, a saída do treinador Mauricio Pellegrino. O emblema de Madrid está afundado no último lugar da tabela, com apenas dois pontos em nove jornadas disputadas.

"O clube e Mauricio Pellegrino decidiram separar caminhos. O Leganés quer desejar ao treinador a maior sorte para o seu futuro e agradecer este tempo no comando do clube", pode ler-se no comunicado.

Pellegrino fazia a sua segunda temporada à frente do Leganés. Antes, treinou o Southampton, Alavés, Independiente, Estudiantes e Valência.