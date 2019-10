Jorge Jesus cauteloso. Flamengo ganha batalhas, mas ainda não venceu a guerra

Jorge Jesus mantém o discurso cauteloso. Após a vitória sobre o Fluminense (2-0), o Flamengo ficou com dez pontos de vantagem sobre o segundo classificado, o Palmeiras, mas o treinador sublinha que "nada está ganho".

"Estamos na frente, mas não ganhamos nada. Estamos a ganhar batalha a batalha e os grandes vencedores são assim. São os que mais vezes vencem e que também mais vezes podem chegar e não vencer. A nossa caminhada é muito difícil, porque o Brasileirão tem muita qualidade. Estamos numa caminhada boa, mas não sabemos se vamos ganhar", acautela Jesus.

Nestas declarações aos jornalistas, depois do jogo com o Fluminense, o treinador sublinha que "o futebol é cruel e cria surpresas". "Já passei por algumas", recorda.

Jesus aproveitou, ainda, para deixar claro que se for campeão brasileiro conquistará o 15.º título da carreira e não terceiro como tem sido dito.

Despedida inesperada de Portugal

No dia em que o jornal "Record" anuncia em manchete que Jesus quer voltar a Portugal, ele próprio, horas antes, não escondeu saudades do seu país. Adverte, no entanto, que está bem no Brasil, onde nunca pensou trabalhar. Aliás, reforça a ideia já manifestada anteriormente de que jamais pensou sair de Portugal.

"Eu nunca pensei em ser treinador fora do meu país. Trabalhava nas melhores equipas, porque tinha um contrato que poucas equipas do mundo me pagavam. Aconteceu a primeira vez, aconteceu a segunda vez aqui no Brasil. Não me sinto como se fosse na minha casa, mas estou extremamente satisfeito como fui recebido. Como os adeptos me dão carinho e como os resultados estão a acontecer", remata.

O Flamengo está na liderança do campeonato brasileiro e na quarta-feira joga com a 2.ª mão das meias-finais da Copa Libertadores, com o Grémio. O jogo é no Rio de Janeiro e na primeira partida registou-se uma igualdade a um.