Conheça os nomeados para a primeira "Bola de Ouro" dos guarda-redes

A revista francesa "France Football" anunciou os dez nomeados para o "Troféu Yachine", que elege o melhor guarda-redes da temporada.



Esta será a primeira edição do novo galardão da revista francesa, criado com o nome do único guarda-redes da história a vencer a Bola de Ouro, Lev Yashin, que venceu o prémio em 1963.

Alisson Becker, do Liverpool, Ederson, do Manchester City, Neuer, do Bayern de Munique, Andre Onana, do Ajax, Wojciech Szczesny, da Juventus, Jan Oblak, do Atlético de Madrid, Kepa Arrizabalaga, do Chelsea, Samir Handanovic, do Inter de Milão, Hugo Lloris, do Tottenham, e Marc-André Ter Stegen, do Barcelona, são os nomeados.

A gala, na qual também serão anunciados os vencecedores da Bola de Ouro do melhor jogador de futebol masculino e feminino, o melhor jogador sub-21 com o Prémio Kopa, e também o novo Troféu Yachine, decorre no dia 2 de dezembro, em Paris.