Atenção, Vitória de Guimarães: Arsenal perde em Sheffield e falha ataque ao pódio

O Arsenal perdeu, esta segunda-feira, em casa do Sheffield United, por 1-0, na partida que encerra a nona jornada da Premier League.

Os "gunners" somam mais um resultado negativo nas competições internas, antes de receberem o Vitória de Guimarães para a Liga Europa, na próxima quinta-feira.

O único golo da partida foi apontado na primeira parte pelo avançado francês Lys Mousset, aos 30' minutos, assistido por O'Connell.

Com este resultado, o Arsenal soma 15 pontos em nove jogos e falha o ataque ao pódio, mantendo-se no mesmo 5º lugar. Com menos três pontos está agora o Sheffield United, recém-promovido, que ocupa o 9º posto da tabela.