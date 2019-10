Rui Pataca: "Lyon consegue alternar entre o muito bom e muito mau"

O Lyon é uma equipa que de oito e 80. É assim que, resumidamente, Rui Pataca avalia o próximo adversário do Benfica, na Liga dos Campeões.

"É muito forte no ataque. O trio da frente, Depay, Dembélé e Traoré, pode fazer a diferença. O meio-campo é menos forte, com três médios recuperadores. A equipa joga em 4x3x3 e tem uma defesa que consegue alternar entre o muito bom e muito mau. O guarda-redes [Anthony Lopes] em estado sempre em bom destaque, mas isso nem sempre é bom", sublinha o antigo avançado português, atual diretor desportivo do Créteil, em entrevista à Renascença.

O Lyon ocupa o 17.º lugar da liga francesa, uma posição acima da linha de despromoção. O clube mudou de treinador e Rudi Garcia estreou-se, no fim de semana, com um empate, em casa, frente ao Dijon. Com a época hipotecada a nível interno, o Lyon, alerta Rui Pataca, "vai apostar tudo na Liga dos Campeões".

Apesar dessa aposta e da má campanha europeia do Benfica, o antigo avançado considera que a equipa portuguesa é favorita no duelo de quarta-feira. "O Benfica está mais motivado e tem um 11 menos desequilibrado. O Benfica joga em casa e é obrigado a ganhar".



O Benfica-Lyon tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt. O jogo é na quarta-feira, conta para a 3.ª jornada da Liga dos Campeões, e tem início agendado para as 20h00.