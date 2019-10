Varandas sai escoltado do pavilhão João Rocha

Alguns adeptos do Sporting contestaram o presidente do clube no final da partida de futsal realizada no pavilhão “João Rocha”.

Segundo a imprensa desportiva, Frederico Varandas foi obrigado a abandonar o pavilhão sob escolta policial.

Durante a partida contra o Leões de Porto Salvo foram ouvidos cânticos contra o líder leonino e foi pedida a sua demissão.

Na reta final do jogo, as claques deixaram a sua zona habitual e dirigiram-se até à bancada central do pavilhão aproximando-se da zona onde estava Varandas.

Este é o mais recente momento de tensão entre o presidente do Sporting e as claques do clube.