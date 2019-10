Novo secretário de Estado da Administração Interna é o juiz Antero Luís

O juiz desembargador Antero Luis será o próximo secretário de Estado da Administração Interna. A Renascença sabe que o desembargador, atualmente colocado no Tribunal da Relação de Lisboa, fará parte da equipa do ministro Eduardo Cabrita.



Trata-se de um regresso a uma área que conhece bem e onde já cumpriu várias comissões de serviço.

Antero Luís foi diretor-geral do Serviço de Informações de Segurança (SIS) entre 2005 e 2011 e foi depois secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna durante três anos, até 2014.

O magistrado vai ocupar o lugar que durante toda a anterior legislatura foi de Isabel Oneto e junta-se assim a outro nome já conhecido da futura equipa do ministro da Administração Interna. Patrícia Gaspar, atual segunda comandante nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, será secretária de Estado da Proteção Civil, uma notícia avançada pelo “Jornal de Notícias” e, entretanto, já confirmada pela Renascença.

O elenco governativo de António Costa terá ficado fechado este domingo. De acordo com uma nota do gabinete de António Costa, foi solicitada uma audiência ao Presidente da República para lhe apresentar os nomes dos secretários de Estado que vão integrar o Governo. No site da Presidência está disponível a informação de que essa reunião vai realizar-se na segunda-feira às 11h00.