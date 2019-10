Chuva intensa de sábado fez dois mortos no Porto

A chuva forte que caiu no sábado no distrito do Porto afetou com mais intensidade os concelhos da Maia e de Matosinhos.

"Entre as 00h00 e as 24h00, tivemos 420 ocorrências relacionadas com o mau tempo, na sua maioria inundações de habitações e garagens", disse o Comando Distrital de Operações de Socorros (CDOS) do Porto à agência Lusa.

Na A41, duas pessoas morreram num acidente de viação na zona da Maia. A três quilómetros de distância, a via teve de ser cortada nos dois sentidos devido à queda de uma infraestrutura.



No aeroporto, as condições meteorológicas adversas obrigaram ao desvio de, pelo menos, nove voos.

Por exemplo, o das 11h10 com origem de Frankfurt (Alemanha) pela companhia aérea Lufthansa; o das 11h35 da Ilha da Terceira (Açores/Portugal) da Ryanair; o das 11h50 de Milão/Bérgamo (Itália) da Ryanair; das 11h50 de London (Stansted/Reino Unido) da Ryanair e o das 11h55 de Nantes (França) da Easyjet.

A circulação na linha de metro entre a Estação dos Verdes e o aeroporto Francisco Sá Carneiro foi interrompida devido à inundação de um túnel e ao corte das estradas A28 e da A41.

A porta principal dum centro comercial da Maia ficou também inundada impedindo as pessoas de saírem do local.