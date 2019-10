Brexit adiado por três meses? Boris Johnson envia mas não assina carta a Bruxelas

Depois de dizer que não o iria fazer, o primeiro-ministro britânico acabou por cumprir a lei e mandou para Bruxelas o pedido de adiamento do Brexit. Contudo, decidiu não assinar o documento.

É um gesto simbólico da sua parte para mostrar oposição ao adiamento – recorde-se que Johnson tinha dito que se atiraria para a valeta se tivesse de pedir aos líderes europeus para voltar a adiar a saída do Reino Unido.

Segundo fontes europeias, na verdade seguiram três cartas para Bruxelas: uma a pedir o adiamento, outra a dizer que a iniciativa é do Parlamento e não do Governo britânico e uma terceira em que o primeiro-ministro pede que a União Europa não aceite o pedido.

“Deixei muito claro, desde que me tornei primeiro-ministro, e hoje outra vez, a minha posição de que mais um adiamento irá prejudicar os interesses do Reino Unido e dos nossos parceiros europeus, bem como a relação com a União Europeia”, refere na terceira carta, que assina.

Mas, afinal, o que pediu Boris Johnson? Um adiamento de três meses, estendendo o período de negociação a 31 de janeiro de 2020.

Entretanto, Boris Johnson garante que não vai negociar o adiamento e marcou uma nova votação do acordo para a próxima semana.

Do lado da União Europeia, o presidente do Conselho já confirmou ter recebido a carta e diz que vai agora falar com os líderes europeus.

A resposta europeia pode demorar ainda alguns dias. Neste domingo, estará a ser “cozinhada” pelos representantes permanente dos países junto da União Europeia e depois deverá ser convocado um Conselho Europeu extraordinário para fixar uma posição comum.