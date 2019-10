Vitórias etíopes na maratona de Lisboa

O etíope Andualem Shiferaw venceu a maratona de Lisboa e bateu o recorde da prova com o tempo de 2:06.00 horas.

O anterior recorde era de Samuel Wanjiku que, este domingo, terminou no segundo lugar, a um segundo do vencedor. No último lugar do pódio ficou Stephen Chemlany.

O melhor português foi Rui Teixeira, do Sporting, com 2:25.16 horas.

Na prova feminina, a vitória foi para a etíope Sechale Dalasa com 2:29.51 horas, à frente da queniana Helen Jepkurgat, que terminou com 2:29.57, e da compatriota Gedo Sule Utura, terceira com 2:32.16.