Já estão definidas as meias-finais do Mundial de Râguebi, que decorre no Japão. A África do Sul vai defrontar o País de Gales, enquanto a Inglaterra vai ter pela frente a Nova Zelândia.

A África do Sul venceu o Japão, por 26-3. Já o País de Gales afastou a França ao ganhar por 20-19.

No sábado foi conhecida a outra parelha. A Inglaterra derrotou a Austrália, por 40-16, e a Nova Zelândia, bicampeã mundial em título, triunfaram por 46-14.