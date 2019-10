Murray regressa aos triunfos… dois anos e meio depois

O tenista Andy Murray venceu o suíço Stanislas Wawrinka no torneio de Antuérpia e conquistou o seu primeiro título desde março de 2017.

O escocês ganhou por 3-6, 6-4 e 6-4, em quase 2h30 de jogo na Bélgica.

O antigo número um mundial, atual 243.º do ranking, voltou a erguer um troféu, mais de dois anos e meio depois no triunfo no Dubai. É o 45.º título da sua carreira.

Murray teve uma série de lesões nos últimos anos - incluindo uma lesão na anca, que o obrigou à colocação de uma prótese em janeiro - e chegou a terminar a carreira.

No final do jogo, Andy Murray estava muito emocionado.