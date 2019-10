Sp. Braga apanha Sporting no campeonato feminino

O Sp Braga venceu o Futebol Benfica por 4-0, em partida da quarta jornada do campeonato de futebol feminino.

Os golos das arsenalistas foram apontados por Ágata, Uchendu, Keane e Diana Gomes.

As guerreiras do Minho conseguem a terceira vitória consecutiva no campeonato e apanham o Sporting no segundo lugar. O Benfica é líder isolado.

Resultados 4ª Jornada

Valadares Gaia 2-0 Estoril Praia

Sp Braga 4-0 Futebol Benfica

A Dos Francos 2-6 UR Cadima

Ovarense 2-3 Marítimo

Ouriense 0-3 Clube Albergaria

Benfica 3-0 Sporting

Classificação

1- Benfica (41-0) 12 pontos

2- Sporting (25-5) 9

3- Sp Braga (17-3) 9

4- Valadares Gaia (8-3) 9

5- Marítimo (12-10) 9

6- Futebol Benfica (6-6) 6

7- Clube Albergaria (6-6) 6

8- Ouriense (6-9) 4

9- UR Cadima (9-15) 4

10- Estoril Praia (2-12) 3

11- Ovarense (4-18) 0

12- A Dos Francos (4-53) 0

5ª Jornada

Estoril - Sporting (26 out 15h45)

Marítimo - Benfica (27 out 14h00)

Futebol Benfica - A Dos Francos 15h00

UR Cadima - Ovarense 15h00

Clube Albergaria - Sp Braga 15h00

Valadares Gaia - Ouriense 15h00