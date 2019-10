O jogador Kady Borges, médio do Estoril, foi transportado ao hospital depois de um choque de cabeça com cabeça com um adversário.

Kady foi assistido pelas equipas médicas das duas equipas e acabou transportado para o Centro Hospitalar da Póvoa do Varzim, onde vai realizar exames complementares.

O Estoril estava a defrontar o Varzim para a terceira eliminatória da Taça de Portugal.