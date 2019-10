Cova da Piedade agradece a Benfica receita da Taça

O Cova da Piedade confirma que o Benfica ofereceu a parte da receita que correspondia à terceira eliminatória da Taça de Portugal.

O clube diz-se “extremamente sensibilizado” com a atitude dos encarnados.

“Foi uma atitude da parte do Presidente do Benfica que muitos nos honra e que faço questão de agradecer publicamente”, enalteceu Paulo Veiga aos órgãos da comunicação social presentes no estádio José Martins Vieira.

A mensagem, deixada no Facebook, termina com a frase: “O NOSSO MUITO OBRIGADO AO SPORT LISBOA E BENFICA”.