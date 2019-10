O Sevilha venceu o Levante por 1-0, em jogo da nona jornada da liga espanhola.

Luuk De Jong marcou o golo, aos 86 minutos. É o primeiro golo do internacional holandês em Espanha.

Hernâni e Rúben Vezo foram titulares no Levante, enquanto Rony Lopes não saiu do banco do Sevilha.

Com este triunfo, a equipa de Julen Lopetegui sobe ao sexto lugar na classificação.