Liverpool empata em Old Trafford

E ao 18.º jogo, o Liverpool perdeu os primeiros pontos no campeonato inglês desta época. Os reds empataram 1-1 diante do Manchester United.

Os golos foram apontados por Rashford, para os donos da casa, e por Lalana, para os líderes da Premier League.

O lance do golo do United levantou polémica e só foi validado depois de intervenção do VAR.

Após este empate, o Liverpool soma 25 pontos e passa a ter seis de avanço sobre o Manchester City, que este sábado derrotou o Crystal Palace.

Já o Mancester United é 13.º, com 10 pontos.