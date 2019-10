PCP avisa que está preparado para dinamizar a luta

Jerónimo de Sousa garantiu, este sábado, iniciativa e determinação para dar forma a "quem luta” e “dinamizar a própria luta".

“Cá estaremos com a nossa iniciativa politica, com a muita força organizada que possuímos e com a determinação de que dispomos para recuperar posições e avançar, não apenas dando força a quem luta, mas dinamizando a própria luta”, afirmou num encontro regional de quadros, no Porto, que serviu também para analisar os resultados eleitorais.

O secretário-geral do PCP reconheceu o fracasso eleitoral do partido e atribuí-o em parte ao que classifica de "projeto do grande capital para tornar o PCP uma força irrelevante".

“Não é um projeto recente, mas ele assumiu neste ciclo eleitoral uma grande e inusitada dimensão onde não faltou o recurso ao ataque pessoal infame, à calunia e à mentira”, defendeu.

Jerónimo de Sousa reafirmou, ainda, a intenção do partido em avaliar as políticas e Orçamentos em função dos compromissos do Partidos.

“Será em função das opções do PS, dos instrumentos orçamentais que apresentar, do conteúdo do que legislar, que o PCP determinará, como sempre com inteira independência política, o seu posicionamento”, garantiu.