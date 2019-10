Maratonas e passeios condicionam este domingo o trânsito em Lisboa

No domingo, há várias corridas a decorrer na área da Grande Lisboa, entre Cascais e a capital, a condicionar o trânsito. São esperados mais de 7500 participantes.

A 7.ª Maratona de Lisboa (EDP) começa às 8h00 no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais. O percurso segue para Algés, Av. da Índia, Av. 24 de Julho, Av. Ribeira das Naus, Praça do Comércio (arruamento poente), em contramão para a Rua do Ouro, à direita para a Rua do Comércio, à direita para a Rua Augusta, passando debaixo do arco, terminando no Terreiro do Paço, por volta das 14h00.

A 20ª. Meia Maratona (Vodafone) começa às 10h30 na Ponte Vasco da Gama. De seguida, os participantes acedem ao IC2, Rotunda Ford, Av. D. João II, Rotunda Sport TV, Alameda dos Oceanos, Rotunda Expo98, Rua Cintura do Porto de Lisboa, Rua 3 e Rua 2 da Matinha, Rua Fernando Palha, Av. Infante D. Henrique, Praça do Comércio, Rua da Prata, Praça da Figueira, Rossio, Restauradores, Av. da Liberdade, onde invertem o sentido após o cruzamento com a Rua Alexandre Herculano e tomam o percurso até Rossio, Rua do Ouro, Rua do Comércio, Rua Augusta, terminando a meta na Praça do Comércio.

A Mini Maratona EDP arranca às 10h30 da Ponte Vasco da Gama, avançando para o IC2, Rotunda Ford, Av. D. João II, Av. Mar Vermelho e Alameda dos Oceanos, onde se localizará a meta.

A Prova Elites e Elites Femininas tem início às 10h30 na Av. D. João II (após a Rotunda da Ford), Praça Príncipe Perfeito - Av. Ulisses - Rotunda da Sport TV, onde invertem tomando de novo o caminho até à Rotunda da Ford, invertendo de novo o sentido, em direção à Av. D. João II e em direção à meta, que está na Praça do Comércio.

Há outras provas a acontecer como Prova Passeio Mimosa Avós e Netos – que começa no Pavilhão de Portugal e decorre até a zona pedonal interior no Rossio dos Olivais – e a Prova Mini Campeões EDP, com percurso ao longo do Cais Português.

As alterações à circulação e os respetivos desvios de trânsito serão coordenados no local pela entidade policial.