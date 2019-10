Inundações e carros meio submersos em Braga e no Porto. Voos desviados

A chuva forte que cai neste sábado de manhã no Norte do país está a causar inundações várias.

A situação no Porto é a mais grave, com inundações em casas e na via pública. Para já, a Proteção Civil já registou 60 ocorrências, segundo disse à Renascença o comandante Pedro Araújo.

“Estamos neste momento a assistir a um período de estabilidade meteorológica com precipitação localizada fundamentalmente nos distritos de Braga e Porto. Porto é no momento o que regista maior número de ocorrências associadas maioritariamente a inundações, tanto no Parque Urbano como na via pública”, refere.

Prevê-se que a chuva se prolongue até às 15h00.

Em Braga, as inundações ocorrem sobretudo junto a um complexo industrial e perto do Altice Fórum Braga. O aumento do nível das águas submergiu alguns veículos e pelo menos uma pessoa ficou presa dentro do carro (na freguesia de Lomar).

Segundo o comandante Pedro Araújo, houve “o transbordo de uma linha de água com comportamento torrencial”, levando à submersão de “alguns veículos e habitações, nomeadamente aquelas que se encontram abaixo da quota zero em relação ao solo”.

Em Ferreiros, numa rua totalmente inundada, foram afetados cerca de 15 automóveis.

Na freguesia de Mire de Tibães, junto ao mosteiro, a chuva forte provocou a queda de um muro.

Face ao mau tempo, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), colocou 11 distritos “do Norte e Centro com aviso amarelo de precipitação”.

Os avisos vigoram “entre as primeiras horas e o final da tarde de sábado”, afirma Joana Sanches à Renascença.

“Em relação ao vento, temos três distritos com aviso de rajada – Coimbra, Leiria, Lisboa – entre as 12h00 e as 19h00”, avança ainda.

Há possibilidade de nevar na Serra da Estrela.

Voos desviados no aeroporto do Porto

As "condições meteorológicas adversas" estão provocar o desvio de pelo menos nove voos no Aeroporto Sá Carneiro, distrito do Porto, disse à Lusa fonte oficial da ANA Aeroportos.

As ligações deveriam ter chegado esta manhã , mas foram desviadas, pode ler-se no site da ANA Aeroportos sobre "Informação de Chegadas e Partidas".

O voo das 11h10 com origem de Frankfurt (Alemanha) pela companhia aérea Lufthansa foi desviado, bem como o voo das 11h35 da Ilha da Terceira (Açores/Portugal) da Ryanair.

Desviados foi também o voo das 11h50 de Milão/Bérgamo (Itália) da Ryanair, o voo das 11:50 de London (Stansted/Reino Unido) da Ryanair, bem como o voo das 11h55 de Nantes (França) da Easyjet.



O voo das 11h55 de Toronto (Canadá) da Azores Airline também aparece como "diverted", tal como o voo das 12:00 de Manchester (Reino Unido) da Ryanair ou o voo das 12h45 de Veneza da Ryanair.



Segundo fonte oficial da ANA Aeroportos, o desvio dos voos está relacionado com "as condições meteorológicas adversas", remetendo mais explicações para mais tarde.



Entre as 11h00 e as 13h33 apenas três voos (Lisboa, Paris e Genova) aterraram no Aeroporto Sá Carneiro, segundo o site da ANA Aeroportos.