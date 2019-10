Café Memória chega a Mirandela. “Uma ajuda tão pequena” e com tanto impacto

O Café Memória de Mirandela abre portas a partir do dia 16 de novembro e vai funcionar no terceiro sábado de cada mês.

O primeiro Café da Memória no interior do país integra a rede nacional do projeto da Associação Alzheimer Portugal e, segundo o responsável Luís Durães, “não pretende ser uma clínica da memória, mas sim um ponto de encontro para pessoas com problemas de memória, seus cuidadores, familiares e amigos.

“É um espaço informal, não há qualquer tipo de obrigatoriedade de participar na sessão toda ou em todas as sessões. As pessoas sabem que podem aparecer e que são recebidas à porta por dois técnicos, que são sempre os mesmos dois técnicos, que dinamizam todas as sessões e por uma extensa equipa de voluntários que vai promover um espaço de partilha de informação, de partilha de experiências também e suporte emocional de apoio mútuo”, explica Luís Durães.

Já a neurologista Ida Matos destaca a “ajuda muito importante” que o Café Memória pode dar a quem cuida dos doentes.

“À medida que a doença avança, quem começa a consumir mais tempo nas consultas é o cuidador que não sabe como há de lidar com o doente que um dia não quer tomar os remédios, outro dia não dorme e anda a passear pela casa de noite”, observa a médica.

E como consequência – acrescenta – “o cuidador começa a ficar muitas vezes ansioso e, muitas vezes, não tem ninguém com quem falar”, daí a importância destes espaços para “poder partilhar com outra pessoa que tem a mesma experiências que, se calhar, já arranjou um truque mágico para fazer com que o doente coma e tome os medicamentos sem ninguém stressar em casa”.

“Isto é fundamental para o doente e para o cuidador melhorar o cuidado ao doente e melhorar a saúde mental do cuidador”, sublinha ainda.

A neurologista da Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste indica que mais de metade das consultas anuais na especialidade de neurologia, realizadas no distrito de Bragança, são de utentes que sofrem de demência.

“Nós vivemos num distrito com uma pirâmide etária invertida e, ao termos uma população predominantemente idosa, temos muitos doentes com demência”, refere a médica, adiantando que, em termos de consultas de neurologia, “as doenças neurodegenerativas”, onde junta “a demência com a doença de Parkinson, são mais de 50% dos nossos doentes”.

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste faz em média, por ano, oito mil consultas de neurologia, o que exprime que o número de doentes com demência é significativo.