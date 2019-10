45 médicos condenados e 1.071 alvo de processos disciplinares em 2018

Foram abertos 1.071 processos disciplinares a médicos no ano passado pelos conselhos disciplinares da Ordem. Foram condenados 45 clínicos. Os dados são divulgados neste sábado.

Segundo a Ordem dos Médicos, mais de metade dos processos (609) são no Sul do país; 301 no Norte.

A informação mostra que foram encerrados 957 casos, donde resultaram 45 condenações, sendo que apenas 14 foram no Conselho Disciplinar do Sul.

A maior parte das condenações (21) foi decidida no Conselho Disciplinar do Norte.

Dos médicos condenados, nenhum foi expulso, mas 13 foram suspensos.

O maior número de castigos foram censuras, tendo sido atribuídas 21, enquanto os restantes 11 levaram uma advertência.

Caso do bebé de Setúbal de fora

Estes dados não incluem ainda o recente caso do médico obstetra envolvido no nascimento, em Setúbal, de um bebé com malformações, já que o bastonário da Ordem dos Médicos só apresentou queixa ao Conselho Disciplinar do Sul na sexta-feira.

Miguel Guimarães disse que ia pedir ao Conselho Disciplinar do Sul uma reunião "com caráter de urgência" para averiguar se deve ser aplicada a suspensão preventiva do obstetra, considerando que se justifica a "imediata inquirição do médico".

"Nós tomámos conhecimento das queixas sobre o médico" na quinta-feira, quando foram divulgadas as notícias das queixas que já existiam e da queixa atual, referiu Miguel Guimarães, esclarecendo que a queixa atual não chegou ainda à Ordem dos Médicos, porque "não houve ainda da parte da família uma queixa para o Conselho Disciplinar da Ordem".

O bastonário sublinhou, no entanto, que não é preciso a família apresentar a queixa.