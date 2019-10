"Primeiro a lei e depois o diálogo". Resposta do governo espanhol ao pedido de negociações urgentes de Quim Torra

Após uma semanamarcada por distúrbios na Catalunha, o governo catalão tentou, esta manhã, sem sucesso entrar em contacto com Pedro Sánchez, com o objetivo de “fixar um dia e uma hora” para negociarem uma solução política. O executivo espanhol responde: "Primeiro a lei e depois o diálogo".

“Peço ao presidente do governo espanhol em funções para fixar um dia e uma hora para nos sentarmos à mesa das negociações”, defende o presidente da Generalitat, Quim Torra.

“Esta é a sua responsabilidade e a sua obrigação. Há muito tempo que pedimos neste processo uma negociação para uma solução política de um conflito político. Hoje é mais urgente do que nunca”, acrescentou.

O palácio de Moncloa, como resposta, emitiu um comunicado, no qual afirma que Torra “deve condenar fortemente a violência” e “reconhecer o trabalho das Forças e Corpos de Segurança do Estado e dos Mossos d’Esquadra e solidarizar-se com os polícias feridos”.

O executivo espanhol acrescenta ainda: “Primeiro a lei e depois o diálogo”.

Esta manhã revelou-se mais calma em Barcelona com dezenas de equipas de limpeza nas ruas a tentarem restabelecer a ordem num verdadeiro cenário de destruição depois da megamanifestação de ontem.

A quinta noite de manifestações na Catalunha resultaram em 83 pessoas detidas e 182 feridos, segundo o El Mundo.

Desde o início da semana de protestos, foram detidas 128 pessoas e 207 polícias ficaram feridos.