Ténis de mesa. Sporting ganha na Champions

O Sporting venceu os croatas do Starr Croatia, por 3-2, na segunda jornada do grupo D da Liga dos Campeões de ténis de mesa.

Quadri Aruna venceu os dois encontros e Diogo Carvalho conquistou o ponto da vitória.

Antes, o mesmo Diogo Carvalho e Francisco Wahnon tinham perdido jogos.

Com este triunfo, os leões são terceiros colocados com três pontos, os mesmos dos franceses do Hennebont e menos um que o líder, o Dusseldorf.

Na terceira jornada, a equipa de Alvalade defronta o Hennebont, a 23 de outubro.

TÉNIS DE MESA - Champions League

Grupo D - 2ª Jornada

GV Hennebont TT 1-3 Borussia Düsseldorf

Sporting 3-2 STK Starr Croatia

Quadri ARUNA 3-0 Liang QIU (11-9, 11-7, 11-5)

Diogo CARVALHO 0-3 Chia-Hung SUN (9-11, 7-11, 6-11)

Francisco WAHNON 0-3 REDJEP Ronald (7-11, 7-11, 7-11)

Quadri ARUNA 3-0 Chia-Hung SUN (11-8, 11-6, 11-5)

Diogo CARVALHO 3-0 Liang QIU (11-6, 11-6, 11-4)

3ª Jornada

Sporting - GV Hennebont TT

Borussia Düsseldorf - STK Starr Croatia