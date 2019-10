Sintra Football, Feirense, Farense e Portimonense tomba-gigantes

O V. Guimarães perdeu este sábado no desempate por penáltis no duelo com o Sintra Football e está fora da Taça de Portugal. Quem também caiu foi o Tondela perante o tomba-gigantes Feirense. O Farense "despachou" o D. Aves e a Académica eliminou o Portimonense.

Taça de Portugal, 3.ª eliminatória

Condeixa 0–1 Rio Ave (I)

Sintra Football (CP) 5–3 (g.p) Vitória de Guimarães (I)

Pevidém (D) 0–2 Belenenses SAD (I)

Sporting de Espinho (CP) 2–1 Vilafranquense (II)

Académico de Viseu (II) 3–1 Real Massamá (CP)

Louletano (CP) 1–2 Paços de Ferreira (II)

Fabril (CP) 1-3 Moreirense (I)

Amora (CP) 0–1 Sanjoanense (CP)

Penafiel (II) 0–2 Gil Vicente (I)

Farense (II) 5–2 Desportivo das Aves (I)

Feirense (II) 3-0 Tondela (I)

Académica (II) 2–1 Portimonense (I)

Coimbrões (CP) – FC Porto (I)

Leça (CP)- Sp. Braga (I)

Anteriores:

Cova da Piedade 0-4 Benfica

Alverca 2-0 Sporting

[Em atualização]