Sintra Football elimina V. Guimarães

O V. Guimarães perdeu este sábado no desempate por penáltis no duelo com o Sintra Football e está fora da Taça de Portugal.

A partida terminou empatada 1-1 no final dos 90 minutos (Elvis, aos 68 minutos, deu vantagem à equipa da casa. Davidson empatou aos 86) e não houve golos no prolongamento.

No desempate de penáltis, o Sintra Football marcou quatro contra dois dos vimaranenses.

Quem segue em frente são Rio Ave, que derrotou o Condeixa, e Belenenses SAD que venceu o Pevidém.

Taça de Portugal, 3.ª eliminatória

Condeixa 0–1 Rio Ave (I)

Sintra Football (CP) 5–3 (g.p) Vitória de Guimarães (I)

Pevidém (D) 0–2 Belenenses SAD (I)

Sporting de Espinho (CP) – Vilafranquense (II)

Académico de Viseu (II) – Real Massamá (CP)

Louletano (CP) 1–2 Paços de Ferreira (II)

Fabril (CP) - Moreirense (I)

Amora (CP) – Sanjoanense (CP)

Penafiel (II) – Gil Vicente (I)

Farense (II) – Desportivo das Aves (I)

Feirense (II) - Tondela (I)

Académica (II) – Portimonense (I)

Coimbrões – FC Porto

Leça (CP)- Sp. Braga

