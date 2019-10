Benfica ganha dérbi do futebol feminino

O Benfica venceu o Sporting, por 3-0, no primeiro dérbi do campeonato nacional de futebol feminino.

Nycole e Darlene (2) marcaram os golos das encarnadas, que dominaram a maior parte da partida no estádio da Luz.

O Benfica lidera o campeonato, isolado, com 12 pontos em quatro jogos. Agora, com 9, estão as leoas.

A equipa de Luís Andrade tem o melhor ataque da prova e a melhor defesa (ainda sem sofrer golos).

A ver a partida estiveram 12.812 espetadores, o que equivale a um recorde em Portugal em partidas oficiais de futebol feminino.