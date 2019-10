Estaremos perante uma “revolução do ADN antigo”?

Hoje, sabemos que houve encontros entre Homo sapiens e Neandertais, tal como ocorreram outros movimentos e misturas de populações antigas.

O “Da Capa à Contracapa” antecipa o debate marcado para a próxima terça-feira (dia 22), na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. “Como a genética conta a nossa grande história humana” é o tema da conferência que vai começar às 18h00.

Neste sábado, a investigadora e especialista em genética populacional humana do Instituto de Investigação e Inovação em Saúde, Luísa Pereira, e a bióloga e antropóloga da Universidade de Coimbra, Eugénia Cunha, estão na Renascença para dar conta dos últimos avanços na matéria.

Luís Pereira é co-autora do livro “O Património Genético Português: a história humana preservada nos genes” e Eugénia Cunha escreveu “Como nos Tornámos Humanos”, sendo ainda diretora do Instituto de Medicina Legal de Lisboa.

A conferência da próxima é uma das muitas que acontecem no mês da ciência e educação da Fundação Francisco Manuel dos Santos (FFMS).

Além da presença do autor, a sessão inclui a apresentação do livro “Homem de Neandertal: em busca dos genomas perdidos”, de Svante Pääbo, uma edição da Gradiva em parceria com a FFMS.

