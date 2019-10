A dificuldade do referendo: deixar morrer não é matar

Sabemos que a possibilidade da eutanásia ser legalizada na próxima legislatura através da votação na Assembleia da República é quase inevitável. Assim, neste momento um referendo é a nossa única esperança para tentar evitar esta situação ética e moralmente inaceitável. No entanto, o caminho é difícil e somente uma estratégia conjunta e articulada poderá evitar esta situação.

Quem, como eu, na altura da votação participou em debates sobre o assunto verifica, de forma muito evidente, que para o público em geral, mesmo os católicos, a distinção entre matar, através do recurso à eutanásia, e deixar morrer, seguindo por isso o caminho ética e deontologicamente mais correcto, é muito pouco clara.

Assim, o discurso de que “eu não aceitei que fizessem diálise ao meu pai quando estava nos últimos dias de vida” ou, “eu aceitei a decisão da equipa de saúde de não reanimar a minha mãe que estava numa unidade de cuidados intensivos em fase terminal” é, vezes sem conta, utilizada como argumento que justifica a posição de pessoas que, por um lado afirmam a dignidade e o respeito pela vida humana mas que, perante situações concretas e específicas acham que, elas próprias, concordaram em violar esse principio. Assim, entendem que para serem consistentes deverão ser a favor da eutanásia.

Deste modo, torna-se imperioso que qualquer estratégia conjunta reforce a necessidade de clarificar conceitos. A eutanásia, ou seja da morte a pedido, ocorre quando alguém é morto por outrem após ter dirigido insistente pedido a esta última pessoa (geralmente um profissional de saúde). E o tal suicídio assistido consiste numa ajuda ao suicídio, quando a pessoa solícita a outrem que lhe forneça os meios necessários para se suicidar.

Por outro lado, temos situações, eticamente inaceitáveis, que por difi-culdade de aceitação da morte, pelos profissionais de saúde pelas famílias e, por vezes, mas mais raramente pelo próprio doente, se avança em estratégias curativas e agressivas inaceitáveis, o que se designa normalmente por obtinação terapêutica (ou futilidade terapêutica). Na área da oncologia di-ferentes estudos internacionais realizados sobre o uso de quimioterapia em fases finais de vida reve-lam dados preocupantes: entre 20 a 35% dos pacientes recebem quimioterapia no último mês de vida e 15% recebe quimioterapia nas duas últimas semanas de vida!

A estes dados está, evidentemente, associado o facto de estas decisões serem, pelo seu grau de complexidade e pela vulnerabilidade associada a quem trata e a quem é tratado, de enorme dificuldade. Pior, na maioria dos casos ninguém planeou antecipadamente com o doente como este gostaria de ser tratado na fase final da sua vida e, estranhamente, ninguém lhe falou da sua morte ou o deixou falar sobre a morte, retirando-lhe, por



isso, a possibilidade de ter qualquer palavra sobre o planeamento da mesma. Com base noutro con-ceito eticamente difícil, privilégio terapêutico, os profissionais de saúde a família e os amigos, par-tindo do pressuposto quase sempre errado de que o doente não se apercebeu que a sua morte está eminente, continuam através de estratégias medicamente agressivas e de uma normalidade fingida a brincar ao “faz de conta”. E isto é verdadeiramente assustador...

O privilégio terapêutico pode ser usado quando objectivamente temos dados que a revelação da ver-dade poderá influenciar de forma muito negativa o curso do tratamento é uma figura, com contornos éticos, que só deverá ser usada em casos absolutamente excepcionais e devidamente justificados. De facto, é inegável que o anúncio de uma morte eminente provoca um sofrimento no doente e na família muito significativo. Mas, porque é de morte que estamos a falar o uso desta figura nestes casos deverá ser evitado.

A conspiração do silêncio suprime a possibilidade do doente poder falar e poder decidir como, no seu entendimento, quer viver os últimos dias da sua vida. Se não lhe comunicamos a verdade estamos a vedar-lhe essa possibilidade o que é eticamente inaceitável. E, se claramente, os cuidados paliativos têm esta situação bem resolvida, todos nós, profissionais de saúde, famílias e amigos temos de trabalhar esta coragem moral e permitir a quem está a morrer falar da sua morte e participar nas decisões sobre a mesma…Desta forma, na minha opinião, esvaziamos a necessidade de legalizar a eutanásia e permitimos às pessoas em fase terminal assumir o controle sobre a sua vida… Afinal não é isso que ELES querem???

Ana Sofia Carvalho, Instituto de Bioética da Universidade Católica Portuguesa